Российские учёные улучшили материалы водородных топливных элементов

Учёные из Центра компетенций НТИ «Водород как основа низкоуглеродной экономики», при Федеральном исследовательском центре «Институт катализа СО РАН», разработали новый материал для электродов в водородных топливных элементах. Этот материал, содержащий никель и фосфор, оказался устойчивым к глубокому окислению. Это может значительно увеличить мощность таких топливных элементов, сделав их более эффективными.

Водородные топливные элементы работают на основе электрохимических реакций между электродами, которые покрыты специальными катализаторами. Один из главных вызовов в производстве этих элементов — окисление никелевых электродов, которые используются вместо дорогих платиновых. Никель подвержен окислению на воздухе и теряет свою активность, что снижает производительность топливных элементов.

Учёные разработали никель-фосфорный материал с использованием метода электроосаждения. Этот материал оказался способным к восстановлению после глубокого окисления благодаря образованию фосфатной «шубы» на его поверхности. Этот процесс можно сравнить с образованием оксидной плёнки на алюминиевой поверхности, что защищает металл от окисления.

Учёные планируют дальше усовершенствовать этот материал, чтобы повысить его активность в окислении водорода и применить его в реальных водородных топливных элементах. Кроме того, этот эффект может найти применение в других областях, таких как повышение коррозионной устойчивости материалов в агрессивных средах.