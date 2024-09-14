Российские учёные улучшили метод добычи бедных руд

Учёные из Института горного дела Уральского отделения РАН разработали новый экологически чистый метод добычи бедных руд, который значительно эффективнее существующих технологий. По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, новая технология позволяет извлекать руду на 3-5 раз лучше, оставляя в недрах лишь 15-20% запасов, тогда как у традиционных методов этот показатель достигает 40-50%. Кроме того, уровень засорения снижается с 25-30% до всего 5-6%.

Как объяснили специалисты, суть нововведения заключается в утилизации отходов добычи прямо в выработанном пространстве. Они подчеркнули, что эксплуатационные затраты на очистную выемку при новом подходе сопоставимы с традиционными методами, однако эффективность извлечения руды значительно выше. Все отходы, образующиеся в процессе добычи и обогащения, могут быть помещены в это пространство, что и обеспечивает высокий уровень экологичности технологии.

Уникальность метода также заключается в создании замкнутого пространства для размещения отходов в виде бесцементной закладки. Это позволяет сократить потери руды до 15-20% в неизвлекаемых частях залежи, что является большим шагом вперёд по сравнению с известными аналогами, где потери достигают 40-50%.