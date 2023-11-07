Российские учёные улучшили методику реабилитации после инсульта

Исследователи из России и США разработали новый метод реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт и потерявших частично контроль над конечностями. Этот метод использует принципы нейроэкономики для стимулирования пациентов возвращать двигательные навыки. Вместо приказов о том, какую руку использовать, пациентам предоставляется выбор с обещанием более крупной награды за использование более слабой конечности.

Учёные адаптировали методы нейроэкономики, которая исследует, какие мотивации влияют на решения людей, чтобы подбирать стимулы, мотивирующие пациентов инсульта выполнять ежедневные тренировки, важные для восстановления. Многие пациенты, по завершении больничного лечения, теряют мотивацию и прекращают работать над восстановлением в домашних условиях. Этот подход основан на понимании индивидуальных предпочтений и склонностей каждого пациента, что помогает определить, какую мотивацию им предоставить.

В рамках этого метода разрабатывается компьютерная игра, где игрокам нужно достичь определённой цели, используя свои конечности. Если пациент выбирает использовать слабую конечность, он получает баллы, которые впоследствии могут быть обменяны на деньги или другие поощрения. Эта новая форма мотивации, как надеются исследователи, поможет ускорить процесс восстановления у пациентов инсульта, давая им стимул продолжать тренировки.