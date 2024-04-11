Российские учёные улучшили обработку активированного угля для очистки воды

Химики из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), разработали новый способ модификации активированного угля, который используется для очистки воды от вредных соединений. Этот метод более безопасен по сравнению с традиционным и помогает избавиться от токсичных веществ, таких как диметиламин, образующийся в процессе производства лекарственных препаратов и химических веществ. Стоки, содержащие диметиламин, могут нанести вред водным экосистемам, вызывая гибель обитателей.

Традиционный метод модификации активированного угля использует пероксид водорода (H2O2), который может быть опасен из-за своей взрывоопасности. В новом методе учёные используют невоспламеняющиеся реактивы, что делает процесс более безопасным. Модификация происходит путём промывки угля дистиллированной водой и последующей обработки раствором карбоната аммония при нагревании.

Этот новый метод также позволяет модифицировать отходы от производства лекарств для их повторного использования. Вместо того, чтобы выбрасывать использованный активированный уголь, который используется для очистки спирта в процессе производства лекарств, его можно подвергнуть модификации и повторно применить, что помогает сократить загрязнение окружающей среды.