Российские учёные улучшили обработку спутниковых снимков Земли

Исследование в баллистическом центре факультета космических исследований МГУ посвящено анализу данных о облачности и снежном покрове с использованием спутника «Электро-Л № 2». Основной задачей было разработать методы сегментации облаков и снега на мультиспектральных снимках с помощью искусственных нейронных сетей.

Результаты исследования были представлены на ряде конференций и опубликованы в научных журналах. Учёные смогли создать уникальный набор данных с разметкой масок облаков и снега для спутника «Электро-Л № 2». Этот набор данных и обученная на его основе модель сегментации теперь доступны для общественного использования.

Исследование под руководством доцента Ивана Самыловского позволило создать новые подходы к обработке спутниковых данных. Модель сегментации, разработанная на основе искусственных нейронных сетей, позволяет обнаруживать облака и снег на спутниковых снимках в реальном времени, что открывает новые перспективы для климатических исследований.