Российские учёные улучшили переработку углекислого газа в метан

Аспиранты из Тюменского государственного университета (ТюмГУ), представили на международной конференции новую технологию переработки углекислого газа в метан с помощью стеклотканевых катализаторов. Как сообщили в пресс-центре конференции «Динамические процессы в каталитических структурах», эта методика позволяет использовать избыточную электроэнергию, производимую в ночное время, и преобразовывать её в метан по более низкой стоимости. Учёные объясняют, что процесс основан на каталитической реакции, при которой CO₂ превращается в метан.

Андрей Загоруйко, председатель программного комитета конференции и ведущий сотрудник Института катализа СО РАН, отметил, что стеклоткань создаёт мельчайшие никелевые частицы, что позволяет сделать установку для метанизации компактнее и дешевле. По его словам, технология обещает упростить процесс выработки метана, который можно хранить и использовать для генерации энергии в часы пикового спроса. Стеклотканевые катализаторы образуют частицы никеля размером 20–30 нанометров, что усиливает каталитическую активность и снижает стоимость производства.

Яков Михайлов, один из участников проекта, пояснил, что технология способна уменьшить затраты на поддержание энергопроизводства в период, когда спрос падает. Он рассказал, что ночью электростанции продолжают производить электроэнергию, которая не используется в полной мере, и теперь её можно преобразовывать: сначала в водород, а затем в метан. Это решение может упростить хранение энергии, а в моменты повышенного потребления сжигать метан для генерации дополнительной мощности.