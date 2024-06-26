Российские учёные улучшили приложение для снижения веса

Эксперты из центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону под руководством доктора Максима Бурикова добавили новую функцию онлайн-консультирования в мобильное приложение Slimmer. Она призвана улучшить результаты лечения пациентов с ожирением. Это изменение позволит более эффективно следить за состоянием здоровья пациентов, получающих или готовящихся к бариатрическим операциям.

Slimmer, созданный в 2020 году учёными центра, помимо функции телемедицины, включает калькулятор ИМТ, трекер воды и лекарств. Приложение используется для контроля за здоровьем пациентов, прошедших операции, направленные на уменьшение желудка или перестройку кишечника для снижения веса.

Введение новой функции онлайн-консультирования в Slimmer расширяет доступ пациентов к специалистам, таким, как хирурги, эндокринологи, диетологи, кардиологи, психиатры и психотерапевты. Они смогут предоставлять консультации и следить за состоянием пациентов через видео- или аудиозвонки, а также чаты, что делает процесс более удобным и доступным.