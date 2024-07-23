Российские учёные улучшили процедуру сверления технологических отверстий

Сверление — ключевая операция при создании отверстий, и оно часто используется из-за своей эффективности и экономичности. Однако, чтобы сверлить глубокие отверстия с соотношением глубины к диаметру, более 10, требуется специальное оборудование и технологии. Учёные ПНИПУ разработали динамическую математическую модель, которая позволит более точно управлять процессом сверления. Раньше такой процесс рассматривался лишь в «статике», что ограничивало возможности получения качественных отверстий.

Глубокие отверстия применяются в различных промышленных деталях, например, в парогенераторах, но их сверление связано с рядом проблем. При глубоком сверлении возникает перегрев зоны резания, накапливается стружка, а сверло может отклоняться от нужной траектории. В этом процессе важны два движения: вращение сверла и продольная подача, которые могут действовать независимо. Поэтому важно правильно настроить параметры резания для обеспечения качества.

Учёные ПНИПУ учли динамическую податливость системы и упругие деформации, что позволяет более точно предсказывать толщину срезаемого слоя при сверлении. Модель, разработанная на основе дифференциальных уравнений, позволяет отслеживать изменения в процессе сверления и учитывать твёрдость обрабатываемого материала. Это новшество поможет наладить управление глубоким сверлением и улучшить качество готовых изделий.