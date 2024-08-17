Российские учёные улучшили производство кисломолочных продуктов ультразвуком

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), разрабатывают новые методы производства кисломолочных напитков, включая традиционный домашний айран, с применением акустической кавитации. Пресс-служба вуза отмечает, что использование этой технологии позволяет значительно улучшить процесс ферментации. С помощью ультразвукового процессора удаётся ускорить процесс брожения за счёт изменений давления.

Кроме того, внедрение кавитации в производство не только сокращает время ферментации, но и уменьшает количество необходимой закваски, что снижает затраты и делает производство более экономичным. Это позволяет ускорить весь процесс и снижает себестоимость конечного продукта.

В университете подчеркнули, что специалисты факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова уже несколько лет активно изучают кисломолочные продукты Северного Кавказа и других регионов. Ольга Олешкевича, автор проекта, заявила, что благодаря полученным технологическим решениям на рынок выйдут уникальные продукты, способствующие увеличению потребления функциональных напитков среди населения.