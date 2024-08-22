Российские учёные улучшили протонную терапию рака

Российские и зарубежные учёные предложили новый способ улучшения протонной терапии рака с помощью наночастиц висмута. Эти наночастицы способны одновременно усиливать воздействие протонов на раковые клетки и улучшать качество рентгеновских снимков опухолей. Как сообщили в пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, этот подход может значительно повысить эффективность лечения.

Исследования показали, что наночастицы, созданные в МИФИ методом импульсной лазерной абляции, значительно увеличивают гибель опухолевых клеток при воздействии протонов. Заведующий Лабораторией тераностики и ядерной медицины, ИТЭБ РАН Антон Попов отметил, что это подтверждено как на клеточных культурах, так и в экспериментах на животных, где была использована агрессивная форма саркомы. Терапевтический эффект оказался значительно выше при использовании наночастиц.

Наночастицы висмута, покрытые полимерной оболочкой из полоксамеров, стабилизируются и становятся совместимыми с физиологической средой организма. Учёные протестировали их на здоровых и опухолевых клетках, чтобы найти оптимальную дозу, которая минимально влияет на здоровые ткани, но при этом усиливает протонную терапию. В экспериментах на мышах с саркомой наночастицы замедлили рост опухолей на 60% и снизили частоту метастазов. Исследователи надеются, что их разработка сможет значительно повысить эффективность лечения рака в будущем.