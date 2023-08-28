Российские учёные улучшили работу мазутных электростанций

Учёные из Томского политехнического университета предложили новый способ сжигания мазутного топлива, которое используется в России для работы более чем 2 тыс. котельных и 7 ТЭЦ. Они предложили использовать водомазутную смесь вместо чистого мазута и располагать горелки под углом менее 10 градусов друг к другу. Это может снизить вредные выбросы на 9-14% и сделать производство тепла и электроэнергии более экономичным на 10%.

Согласно исследователям, такая модификация технологии позволит более полно сжечь топливо и уменьшить количество вредных выбросов. При добавлении 10% воды в смесь, капли мазута подвергаются микровзрывам — вода быстрее нагревается и превращается в пар, разбивая каплю на более мелкие части.

Руководитель проекта, Никита Шлегель, подчеркнул, что существующее оборудование легко поддаётся модернизации под эту технологию. Это первый шаг для того, чтобы показать практическую ценность данного подхода.