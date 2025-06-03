Российские учёные улучшили работу очистных сооружений в 1,5 раза

Учёные Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали новую технологию для очистки сточных вод, которая повышает эффективность работы очистных сооружений. Основой решения стало использование микродоз озона в аэротенках. Исследователи утверждают, что это улучшает производительность без необходимости увеличивать объем оборудования. Новая система уже доказала свою пользу, показав улучшение качества очистки воды и снижение вредного воздействия на водоёмы.

Технология включает специальный озонатор и систему подачи озоно-воздушной смеси, которая адаптируется к текущим условиям. Эксперименты показали, что микродозы озона стимулируют развитие полезных микроорганизмов, необходимых для биологической очистки. По словам авторов проекта, их устройство, оснащённое датчиками и автоматическим управлением, обеспечивает точность дозирования и стабильность процессов. На практике, в компании «Томскнефть», эта система увеличила производительность очистных сооружений на 30-50%.

Сейчас технология проходит последние этапы доработки. ТГАСУ планирует создать лабораторный биореактор для моделирования работы аэротенков и оптимизации процессов. Это позволит адаптировать устройство для массового использования и ускорить внедрение на предприятиях. Разработчики уверены, что их решение станет важным шагом в улучшении экологической обстановки и модернизации очистных сооружений.