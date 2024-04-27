Российские учёные улучшили разворачивание отражателей на космических зондах

Российские исследователи улучшили программу для разворачивания радиоантенн и рефлекторов на орбитальных телескопах. Этот алгоритм снижает энергозатраты на 13%, что делает процесс более эффективным и безопасным, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Доцент Балтийского государственного технического университета Фёдор Митин рассказал, что новый алгоритм повысит точность радиосигналов и обеспечит быструю реакцию на сигналы с Земли. Рефлекторы на орбитальных телескопах используются для сбора радиосигналов и связи с Землёй.

Учёные разработали модель рефлектора и провели анализ действий управляющего алгоритма, чтобы оптимизировать процесс разворачивания. Их новый алгоритм не только экономит энергию, но и снижает вероятность ошибок в процессе развёртывания рефлектора.