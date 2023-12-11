Российские учёные улучшили «робота-водопроводчика»

Учёные ПНИПУ создали уникального робота для проверки состояния нефтяных и газовых трубопроводов. Существующие модели не всегда справляются с контролем всех частей трубы, что может привести к несчастным случаям и ущербу. Новый робот оборудован мощными приводными колёсами, которые позволяют ему двигаться по трубам под различными углами наклона.

В рамках исследования, опубликованного в журнале «Строительные и дорожные машины», робот отмечен как значимое достижение в мире мехатроники и робототехники. Это устройство способно предотвращать повреждения и утечки, осуществляя тщательный мониторинг состояния труб в труднодоступных местах.

Одной из ключевых особенностей нового робота является привод колёсного движителя, который обеспечивает его проходимость даже по самым сложным частям трубопровода. Разработчики уделяли особое внимание температурному режиму робота, обеспечивая оптимальную работу при высоких нагрузках и низком энергопотреблении. Робот уже успешно используется на предприятии и готовится к массовому производству.