Российские учёные улучшили сцепление шин с дорогой

Учёные из Пермского политехнического университета нашли способ повысить безопасность на дорогах, улучшив качество деформационных швов. Эти швы — важные элементы, которые устанавливаются на стыках мостов и дорог, помогают компенсировать сдвиги и предотвращают появление трещин. Как сообщили в пресс-службе университета, их уникальная структура позволяет расширяться и сужаться в зависимости от температуры.

Специалисты ПНИПУ выяснили, что при создании таких швов часто не учитывается сцепление шин с дорогой. Это может привести к опасным ситуациям на дороге и увеличивает риск аварий. Доктор технических наук и профессор Андрей Кочетков подчеркнул, что многие деформационные швы не имеют необходимой текстуры, что нарушает правила безопасности и создаёт серьёзные риски для водителей.

В результате своих исследований учёные предложили учитывать сцепление шин при строительстве дорог. Они разработали проект нового ГОСТа, который содержит технические требования к макрошероховатости дорожных покрытий. В нем специалисты выделили несколько типов шероховатости и предложили измерять текстуру с помощью современных технологий. Это поможет повысить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП на дорогах.