Российские учёные улучшили систему контроля качества производства электроники

Учёные из Пензенского государственного университета разработали новую математическую модель, позволяющую «заглянуть» внутрь объектов из диэлектрических материалов и обнаружить их дефекты, не повреждая их. По информации Минобрнауки РФ, модель можно применять на производственных линиях для быстрого и точного контроля качества.

Метод основан на анализе отражения и пропускания электромагнитных волн, которые помогают выявить внутренние неоднородности и дефекты. Один из авторов проекта, Андрей Лапич, отметил, что использование такого подхода позволяет точно определить структуру объекта на основе математического моделирования и двухэтапного анализа. Лапич добавил, что главное преимущество метода — это возможность свести сложные расчёты к линейному уравнению, позволяющему точно определить диэлектрические свойства материалов.

Этот способ особенно полезен для областей, где доступ к внутренней структуре объектов без их повреждения затруднён. По словам разработчиков, технология идеально подходит для контроля большого количества образцов на конвейере, позволяя быстро и безопасно выявлять скрытые изъяны и дефекты в изделиях.