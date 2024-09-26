Российские учёные улучшили систему очистки сжигаемых газов

Исследователи из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» разработали новые катализаторы, которые помогут сделать сжигание углеводородного топлива более экологичным. Эти катализаторы основаны на стеклянных микроволокнах с частицами платины и предназначены для очистки отходящих газов от вредных веществ. Благодаря новому методу напыления активность платины на носителе удалось увеличить в полтора раза, что, по словам учёных, значительно повысит эффективность работы.

В России ежегодно выбрасывается множество загрязняющих веществ, и в 2023 году этот показатель составил около 22 миллионов тонн. Несмотря на тенденцию к снижению выбросов, проблема остаётся актуальной. Чтобы помочь с её решением, учёные создали специальные картриджи на основе стеклянных микроволокон и наночастиц платины. Эти устройства отличаются высокой активностью, стабильностью и гибкостью, а также способны выдерживать сложные условия эксплуатации.

Дмитрий Баранов, научный сотрудник института, объяснил, что для создания катализаторов была использована оригинальная методика синтеза. Вместо традиционной пропитки платиносодержащий раствор наносится мелкодисперсными каплями, что позволяет повысить активность платины более чем в 1,5 раза. При тестировании картриджи показали высокую активность в разных условиях, включая экстремальные испытания. Учёные уверены, что благодаря новому методу и гибкой конструкции катализаторы смогут эффективно очищать газовые выбросы и сделают процесс сжигания топлива более безопасным для экологии.