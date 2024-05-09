Российские учёные улучшили сорбент тяжелых металлов для очистки воды

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета улучшили способности минерала вермикулита, который применяется для очистки сточных вод. Добавление специальных микроорганизмов, которые поглощают тяжёлые металлы, увеличило его способность впитывать ионы металлов на 20% и более, как сообщила пресс-служба университета.

Вермикулит имеет слоистую структуру и может увеличивать свой объем в несколько раз при высоких температурах. В процессе очистки промышленных жидкостей его используют, чтобы очистить загрязнённую воду, пропуская её через специальные контейнеры. Учёные модифицировали этот материал, сочетая его с микроорганизмами, которые способны поглощать ионы тяжёлых металлов.

Эти результаты исследования позволят более эффективно очищать сточные воды на производствах, что поможет уменьшить загрязнение водоёмов и улучшить состояние окружающей среды, считают учёные.