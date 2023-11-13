Российские учёные улучшили стабильность компонентов препаратов от онкологии

Учёные провели исследование, показав, что стабильность порфиринов, важных для лечения рака, зависит от выбора растворителя. Они обнаружили, что добавление определённых атомных групп может увеличить стабильность этих соединений в 500 раз. Эти данные могут привести к созданию более эффективных катализаторов, применяемых в медицине и экологии. Исследование было поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале Dyes and Pigments.

Порфирин — это органический пигмент, используемый в лечении рака и борьбе с бактериями и химическим загрязнением. Взаимодействие порфиринов с кислородом создаёт активную форму кислорода, которая может уничтожать опухолевые и бактериальные клетки. Однако эта активация также может разрушать сам порфирин, сокращая его срок службы. Учёные из различных институтов в Москве провели исследование, чтобы выяснить, как управлять скоростью распада порфиринов. Они обнаружили, что выбор растворителя может существенно влиять на стабильность порфиринов, а добавление фтора может увеличить их стабильность в 500 раз.

Руководитель проекта, Кирилл Бирин, отметил важность развития химии фотокатализаторов и создания связи между строением молекул и эффективностью реакций. Исследователи предложили новый способ оценки эффективности фотокатализатора, концентрацию активных форм кислорода в системе. Этот подход учитывает не только процесс генерации активной формы кислорода, но и процессы его дезактивации, делая его более общим и значимым.