Российские учёные улучшили технологию анализа нефтяных месторождений

Исследования механических свойств сланцевых горных пород становятся важным шагом в нефтедобыче. Учёные из Пермского Политеха и Юго-Западного нефтяного университета Китая изучили эти свойства с помощью микроиндентирования. Это позволяет получить достоверную информацию о сланцевых образцах и понять, как они ведут себя в процессе бурения, что поможет предотвратить разрушения скважин.

Сланцы представляют собой смесь различных минералов и имеют свои особенности. Они характеризуются низкой пористостью и проницаемостью, что приводит к анизотропии механических свойств, когда они отличаются в разных направлениях. Исследование проводилось на образцах из трёх месторождений, и учёные отмечают, что большинство существующих исследований сосредоточены лишь на одном типе сланца, без сравнения с другими.

В ходе эксперимента учёные определили твёрдость, модуль упругости и другие характеристики сланца. Процесс микроиндентирования включает в себя вдавливание специального инструмента в образец, что позволяет выявить связь между механическими свойствами и содержанием минералов. По словам профессора Дмитрия Мартюшева, результаты этих испытаний могут существенно помочь в бурении новых скважин и планировании операций с сланцевыми породами.