Российские учёные улучшили технологию испытания космических аппаратов

Российские учёные улучшили технологию испытания космических аппаратовВ условиях микрогравитации
Учёные из Томского политехнического университета разработали новый метод проектирования систем автоматического управления стендами микрогравитации. Эти стенды помогают моделировать раскрытие элементов космических аппаратов в условиях невесомости. Как сообщили в Минобрнауки, метод универсален и подходит для работы с разными аппаратами, повышая точность моделирования.
Ключевая идея метода — использование так называемого интервального подхода. Этот подход позволяет учесть нелинейные и нестабильные параметры системы, преобразуя их в интервальные значения для математической модели. Руководитель проекта Сергей Гайворонский отметил, что это позволило создать адаптивные регуляторы, которые делают систему более точной и чувствительной. В частности, ошибки уравновешивания удалось уменьшить примерно в 10 раз, что положительно сказывается на быстродействии управления.
На старых стендах часто использовались трособлочные системы с электроприводами, но такие системы имели серьёзные недостатки. Резонансные колебания в тросах и моменты сухого трения в блоках ухудшали динамические свойства и снижали точность испытаний. Новый метод позволяет нивелировать эти проблемы, обеспечивая более точное предсказание поведения элементов космических аппаратов в реальных условиях. По словам разработчиков, метод можно использовать для проектирования систем управления практически для любых аппаратов — от панелей солнечных батарей до антенн сложной формы.