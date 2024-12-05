Российские учёные улучшили технологию испытания космических аппаратов

Учёные из Томского политехнического университета разработали новый метод проектирования систем автоматического управления стендами микрогравитации. Эти стенды помогают моделировать раскрытие элементов космических аппаратов в условиях невесомости. Как сообщили в Минобрнауки, метод универсален и подходит для работы с разными аппаратами, повышая точность моделирования.

Ключевая идея метода — использование так называемого интервального подхода. Этот подход позволяет учесть нелинейные и нестабильные параметры системы, преобразуя их в интервальные значения для математической модели. Руководитель проекта Сергей Гайворонский отметил, что это позволило создать адаптивные регуляторы, которые делают систему более точной и чувствительной. В частности, ошибки уравновешивания удалось уменьшить примерно в 10 раз, что положительно сказывается на быстродействии управления.

На старых стендах часто использовались трособлочные системы с электроприводами, но такие системы имели серьёзные недостатки. Резонансные колебания в тросах и моменты сухого трения в блоках ухудшали динамические свойства и снижали точность испытаний. Новый метод позволяет нивелировать эти проблемы, обеспечивая более точное предсказание поведения элементов космических аппаратов в реальных условиях. По словам разработчиков, метод можно использовать для проектирования систем управления практически для любых аппаратов — от панелей солнечных батарей до антенн сложной формы.