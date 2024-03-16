Российские учёные улучшили технологию лазерной передачи данных

Российские физики создали новую оптическую систему, которая помогает исправлять искажения в лазерном излучении при общении со спутниками и при фокусировке сильных лазеров. Она будет использоваться для создания мощных лазеров в Центре исследований экстремальных световых полей.

Эта система была разработана российскими учёными при поддержке госкорпорации «Росатом». Она включает в себя адаптивное зеркало, корректор наклонов волнового фронта и другие оптические элементы, управляемые электронной схемой на базе программируемых логических схем.

Применение этой системы поможет улучшить связь по лазеру в атмосфере и космосе, а также увеличит разрешение астрономических телескопов. Она также позволит более эффективно использовать энергию в экспериментальных установках для изучения взаимодействия света и материи.