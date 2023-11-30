Российские учёные улучшили технологию обнаружения драгоценного металла

Учёные из Сибирского федерального университета создали новый материал для обнаружения палладия в промышленных образцах. Этот металл, часто используемый в промышленности и медицине, стал вызовом для определения в образцах с высоким содержанием других элементов. Специалисты разработали сорбент на основе оксида кремния, сделав его селективным к палладию в кислых средах.

Палладий, принадлежащий к платиновой группе, имеет уникальные свойства и находит применение в различных отраслях. Однако его выявление в образцах с высоким содержанием других элементов было сложной задачей. Разработанный сорбент на основе оксида кремния обладает высокой селективностью к палладию в кислых средах. Этот метод позволяет извлекать и концентрировать палладий из раствора, исключая влияние других компонентов.

Новый подход может быть полезен в производственных лабораториях, где требуется точное определение содержания палладия. Разработанный сорбент, представляющий собой белый порошок, не предназначен для промышленного производства палладия, а скорее для лабораторных исследований. Экологически безопасный сорбент открывает новые перспективы применения в аналитических лабораториях промышленных предприятий и контролирующих организациях.