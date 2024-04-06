Российские учёные улучшили технологию получения электричества из одежды

Новые технологии позволяют создавать одежду, которая может производить электричество во время движения. Учёные разработали специальные устройства, называемые трибоэлектрическими наногенераторами (TENG), которые могут преобразовывать механические колебания в электричество. Это открывает новые возможности для создания носимых гаджетов, таких как часы или датчики здоровья.

Однако для создания такой одежды необходимы лёгкие, гибкие и дышащие материалы. Учёные исследуют различные подходы, включая использование техники киригами для увеличения гибкости ткани и создание «умного текстиля» с вплетёнными в него волокнами. Эти разработки могут значительно улучшить возможности носимой электроники и обеспечить её непрерывное питание от движений тела.

Трибоэлектрические наногенераторы обещают стать идеальным источником энергии для носимых устройств, так как они работают на механическом движении, не требуя ископаемого топлива. Они могут использоваться не только для зарядки гаджетов, но и в медицинских устройствах, например, для создания биосовместимых систем, способных генерировать энергию от дыхания или сердечных сокращений.