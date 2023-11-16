Российские учёные улучшили технологию получения картинок из радиосигнала

Учёные из Национального исследовательского ядерного университета, МИФИ, представили новый метод создания радиоизображений, который основан на анализе отражённых радиоволн. Обычные радиолокаторы могут определить наличие объекта и измерить расстояние до него, но современным вызовом стало создание радиоизображений. Метод учёных включает в себя радиофотонную регистрацию радиоголограммы с последующей компьютерной обработкой сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала.

Учёные предложили схему радиофотонной обработки, где принимаемый СВЧ-сигнал от антенны смешивается с опорным СВЧ-сигналом, преобразуясь в оптический сигнал. Этот оптический сигнал затем преобразуется в электрический сигнал, который может быть проанализирован с использованием компьютера. Важным преимуществом метода является возможность передачи информации по оптико-волоконному кабелю без существенных потерь. Эксперименты подтвердили работоспособность метода на частоте 7,5 ГГц и его потенциал для создания радиофотонных локаторов, восстанавливающих пространственный облик цели на основе радиоизображений из разных точек наблюдения.