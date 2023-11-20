Российские учёные улучшили технологию получения препаратов для лечения рака

Учёные из Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали инновационный способ создания наночастиц висмута — химического элемента, применяемого в медицине, особенно в борьбе с раком. Этот новый метод, основанный на лазерной технологии, упрощает процесс получения висмутовых наночастиц, делая их более биосовместимыми.

Для этого исследователи использовали лазерную абляцию гелиевым лазером, облучая мишень из висмута импульсами лазера. Процесс проводился в жидком глицерине, обеспечивая локализацию наночастиц в растворе. Такой подход считается более простым по сравнению с традиционным механическим методом дробления, и полученный раствор сразу готов к использованию, улучшая биосовместимость наночастиц.

Первые эксперименты подтвердили наличие необходимых наночастиц в растворе, и следующим этапом является расширение исследования с применением более мощных лазеров. Учёные также обнаружили, что увеличение температуры раствора с мишенью приводит к увеличению выхода наночастиц, что открывает новые перспективы для оптимизации этого метода.