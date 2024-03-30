Российские учёные улучшили технологию производства чёрного фосфора

Исследователи из ЛЭТИ разработали новый метод, который помогает точно определять характеристики новых полупроводниковых плёнок из чёрного фосфора, предназначенных для использования в фотонике. Чёрный фосфор, в отличие от других его форм, является твёрдым веществом с полупроводниковыми свойствами и может быть механически разделён на наноразмерные слои. Эти плёнки могут использоваться для создания миниатюрных компонентов фотоники, таких как светодиоды и фотодиоды, которые широко применяются в различных областях, включая оптические системы связи и медицинскую диагностику.

Специалисты использовали оптический фурье-спектрометр для разработки метода, который позволяет измерять характеристики инфракрасного света с высокой точностью. С этим методом они смогли измерить сигналы при вращении линейной поляризации света, взаимодействующего с черным фосфором, что дало наиболее точные результаты по сравнению с другими методами. Этот метод может быть применён для изучения не только чёрного фосфора, но и других анизотропных полупроводниковых материалов, что делает его перспективным для широкого круга исследований и применений в электронике.