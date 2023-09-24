Российские учёные улучшили технологию производства фоточувствительной электроники

Учёные из Красноярского научного центра СО РАН и других учреждений разработали новую технологию с использованием микрорезонаторов, которые могут накапливать световую энергию. Эти устройства представляют собой компактные и эффективные способы ускорения химических реакций и имеют большой потенциал для будущих применений, таких как передача данных, создание квантовых процессоров и высокочувствительных сенсорных систем.

Исследователи создали металл-диэлектрический оптический микрорезонатор с управляемой добротностью, что является ключевым параметром для эффективности устройства. Этот микрорезонатор имеет слоистую структуру, включая жидкий кристалл, который чувствителен к внешним воздействиям, что позволяет регулировать его свойства, включая добротность.

Управление добротностью важно, потому, что это позволяет устройству сохранять энергию более долгое время и выполнять свои функции более эффективно. Этот новый микрорезонатор с управляемой добротностью может быть использован для создания энергоэффективных оптических устройств, таких как микролазеры и сенсоры.