Российские учёные улучшили технологию производства компьютеров

Российские учёные создали устройство, которое может стать основой для нового поколения высокоскоростных компьютеров и устройств, способных проникать «взглядом» через стены. Этот прибор измеряет частоты в субтерагерцевом диапазоне (300 ГГц — 1 ТГц) и обладает огромным потенциалом для будущих технологий. Исследователи утверждают, что устройства, работающие с этими частотами, могут быть в несколько сотен раз производительнее современных процессоров.

Особый интерес представляет применение этой технологии в биомедицине. Терагерцевое излучение может быть использовано для сканирования высокого разрешения человеческого тела, обнаружения патологий и изучения внутренних органов и тканей. В области транспортной безопасности новое оборудование поможет обнаруживать неметаллические вещества, которые не могут быть выявлены современными металлоискателями.

Особенностью технологии является её способность проникать сквозь различные материалы. Это может быть полезно в военных операциях для обнаружения подземных мин и противника за стеной. В то же время, спасатели смогут использовать это устройство для поиска людей, засыпанных под завалами. Разработка включала в себя учёных из Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова, Московского физико-технического института и Национального университета Чунгбук (Южная Корея).