Российские учёные улучшили технологию производства лазеров и микроэлектроники

Учёные из «Росатома» и Московского завода электротермического оборудования разработали способ улучшения свойств металлов, которые применяются для создания лазеров и микроэлектроники. Они использовали новую технологию вакуумных печей, которая позволила изменить процесс получения металлических слитков.

Это новое оборудование, состоящее из модернизированных печей, позволяет охлаждать расплавленные металлические слитки с контролируемой скоростью. В результате полученные металлы становятся более прочными, твёрдыми и обрабатываемыми. Этот метод также позволяет получать чистую медь высокого качества, которая может быть использована в различных технологиях, включая лазеры и микроэлектронику.

Эта разработка обещает улучшение свойств металлов и расширение их применения в различных областях, таких как лазерные установки, микроэлектроника и другие технологии. Новый метод позволяет создавать материалы с улучшенными характеристиками, что способствует развитию современных технологий и промышленности.