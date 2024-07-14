Российские учёные улучшили технологию производства лекарств от рака

Учёные из Сеченовского Университета и НИИФКИ Минздрава России совместно изучили, как можно контролировать воздействие фактора некроза опухоли (TNF) на клетки. Их исследование, опубликованное в журнале Epigenomes, открывает новые перспективы для создания целевых противовоспалительных препаратов и персонализированной терапии.

TNF играет ключевую роль в регуляции множества физиологических процессов, включая воспаление и клеточную гибель. Долгое время считалось, что рецепторы TNF (TNFR1 и TNFR2) контролируют разные процессы независимо друг от друга. Однако последние исследования показали, что комбинации этих рецепторов на одной клетке также играют важную роль в активации различных механизмов.

Используя модели клеточных линий с разными типами рецепторов, учёные выяснили, как изменения в экспрессии и ко-экспрессии TNFR1 и TNFR2 влияют на ответ клеток на TNF. Они обнаружили, что наличие обоих типов рецепторов делает систему цитокина TNF более устойчивой и адаптивной. Это позволяет клеткам реагировать на изменения в окружающей среде, сохраняя функциональные возможности и регулируя воспалительные процессы.

Результаты исследования будут полезны для разработки новых лекарственных препаратов, направленных на модуляцию взаимодействия TNF с его рецепторами. Такие препараты могут быть эффективны в лечении рака, воспалительных заболеваний и других патологий, где играет важную роль TNF. Понимание механизмов компенсации отсутствия одного из рецепторов позволит разрабатывать более точные и эффективные препараты, способные регулировать воспалительные ответы организма и минимизировать побочные эффекты.