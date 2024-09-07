Российские учёные улучшили технологию ремонта деталей лазером

Российские учёные улучшили технологию ремонта деталей лазеромОни научились прогнозировать деформацию материла
Учёные Пермского Политеха разработали новый алгоритм, который улучшит процесс лазерной порошковой наплавки, важной технологии для ремонта деталей авиадвигателей. Этот метод заключается в нанесении слоя материала с помощью лазерного луча. Несмотря на его эффективность, большие температурные изменения могут привести к деформациям, что негативно сказывается на качестве ремонта. Новый алгоритм поможет более точно оценивать и предотвращать эти деформации, что снизит риски некачественного ремонта.
Лазерная порошковая наплавка находит применение в разных отраслях, включая энергетику и машиностроение. С её помощью восстанавливают различные детали, такие как лопатки турбин и подшипники. Процесс требует аккуратности, так как большие температурные градиенты могут вызвать коробление, и это увеличивает затраты на ремонт.
Пермские эксперты предложили методику, основанную на конечно-элементном моделировании, которая помогает прогнозировать возможные деформации. Они использовали модели термопластичности для описания поведения материалов при различных температурах. По словам Олега Сметанникова, разработанный алгоритм успешно прошёл проверку и показывает погрешность расчётов не более пяти процентов. Эта модель значительно снизит риск возникновения деформаций в процессе лазерного восстановления, что сделает ремонт более качественным и надёжным.