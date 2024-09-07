Российские учёные улучшили технологию ремонта деталей лазером

Учёные Пермского Политеха разработали новый алгоритм, который улучшит процесс лазерной порошковой наплавки, важной технологии для ремонта деталей авиадвигателей. Этот метод заключается в нанесении слоя материала с помощью лазерного луча. Несмотря на его эффективность, большие температурные изменения могут привести к деформациям, что негативно сказывается на качестве ремонта. Новый алгоритм поможет более точно оценивать и предотвращать эти деформации, что снизит риски некачественного ремонта.

Лазерная порошковая наплавка находит применение в разных отраслях, включая энергетику и машиностроение. С её помощью восстанавливают различные детали, такие как лопатки турбин и подшипники. Процесс требует аккуратности, так как большие температурные градиенты могут вызвать коробление, и это увеличивает затраты на ремонт.

Пермские эксперты предложили методику, основанную на конечно-элементном моделировании, которая помогает прогнозировать возможные деформации. Они использовали модели термопластичности для описания поведения материалов при различных температурах. По словам Олега Сметанникова, разработанный алгоритм успешно прошёл проверку и показывает погрешность расчётов не более пяти процентов. Эта модель значительно снизит риск возникновения деформаций в процессе лазерного восстановления, что сделает ремонт более качественным и надёжным.