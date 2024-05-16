Российские учёные улучшили технологию создания биосовместимых полимеров

Исследователи из Балтийского федерального университета предложили новый способ улучшения прилипательных свойств полимерных материалов, используемых в регенеративной медицине. Они опубликовали результаты своей работы в журнале Polymer.

Для создания тканевых имплантатов широко используется поливинилиденфторид (PVDF), который обладает пьезоэлектрическими свойствами, но имеет проблемы с адгезией клеток из-за гидрофобной поверхности. Учёные предложили метод модификации поверхности нанокомпозитов на основе PVDF с использованием гелиевой плазмы, что позволило улучшить прилипаемость клеток к материалам.

Полученные результаты показывают потенциал нового метода для создания биосовместимых материалов с хорошими адгезивными свойствами. Исследователи также планируют изучить, как изменённые поверхности влияют на поведение клеток и их дифференциацию при использовании этих материалов в регенеративной медицине.