Российские учёные улучшили технологию создания лекарств с азотом

Химики разработали новый катализатор для создания азотсодержащих молекул, часто используемых в лекарствах. Этот катализатор содержит дешёвые и безопасные металлы, такие как кальций и калий, и позволяет проводить реакции при комнатной температуре и атмосферном давлении, достигая эффективности до 100%. Исследование было поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале ACS Catalysis.

Молекулы с азотом играют важную роль в медицине, составляя до 80% лекарственных препаратов. Главный метод для их производства — гидроаминирование, при котором азотные группы соединяются с углеводородами. Существующие катализаторы для этой реакции имеют свои ограничения, такие как высокие температуры и давления, и создают большое количество побочных продуктов.

Учёные из РАН разработали катализатор, использующий кальций и калий. Он успешно проводит гидроаминирование при комнатной температуре и атмосферном давлении, что существенно упрощает процесс. Этот катализатор также позволил провести сложные реакции, ранее требующие высоких температур и давления, при более мягких условиях. Это открытие может улучшить производство азотсодержащих молекул для лекарств и других продуктов.