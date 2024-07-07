Российские учёные улучшили технологию защиты помещений от прослушки

Учёные НИУ «МЭИ» создали новую систему для проверки помещений на уязвимость к акустической и виброакустической прослушке. Эта разработка упростит и ускорит сертификацию комнат, предназначенных для обсуждения секретной и конфиденциальной информации, сообщили в Минобрнауки. Обычно такие помещения используют госучреждения для секретных данных и коммерческие компании для конфиденциальной информации, и их защита имеет разные требования.

Специалисты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России проверяют помещения на соответствие требованиям. Успешная проверка позволяет получить сертификат для обработки закрытой информации. Иван Агуреев, старший преподаватель кафедры безопасности и информационных технологий НИУ «МЭИ», пояснил, что утечка может происходить из-за дефектов строения, таких как трещины или неоднородность цементного слоя. Это позволяет злоумышленникам использовать микрофоны или пьезоэлементы для записи вибраций.

Разработка НИУ «МЭИ» включает набор пьезоэлементов, размещаемых на стенах, потолке и полу. Они улавливают колебания и передают информацию на компьютер, где данные обрабатываются специальной программой. Это позволяет быстро выявлять уязвимости и направлять проблемные зоны на доработку. Система мобильна и автоматизирована, в отличие от классической схемы с колонками и микрофонами. Учёные уже получили патент и испытали опытные образцы, а финальная версия продукта появится в 2025 году.