Российские учёные улучшили терапию кожных болезней

Учёные из Сколковского института науки и технологии совместно с Институтом проблем передачи информации РАН обнаружили, что геном борщевика содержит в два раза больше генов, чем у большинства других растений. Это открытие предоставляет возможность выявления биоактивных молекул, которые могут быть полезными в улучшении эффективности лечения кожных заболеваний. Исследование проведено в контексте изучения борщевика Сосновского, ядовитого растения, представляющего угрозу экосистеме и здоровью людей.

Борщевик Сосновского, распространённый вне своей естественной среды на Северном Кавказе, содержит токсины, которые делают кожу человека более чувствительной к ультрафиолету. Физический контакт с этим растением может вызвать ожоги и раздражение. Учёные, используя секвенатор для чтения ДНК, обнаружили в геноме борщевика более 55 тысяч генов, в то время как у большинства растений их около 25-35 тысяч. Вероятно, причиной этого являются многочисленные удвоения генов, что подразумевает наличие у них нескольких дополнительных копий.

Эта уникальная особенность генома борщевика предоставляет новые перспективы для медицины и фармакологии. Сведения о геномных особенностях растения могут помочь выявить и изучить уникальные биоактивные молекулы, которые будут полезны при создании новых лекарственных препаратов и терапевтических методов для лечения кожных заболеваний.