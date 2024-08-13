Российские учёные улучшили точность движений роботов-манипуляторов

Учёные из МТУСИ предложили новый способ решения проблемы захвата объектов роботами, которые часто сталкиваются с трудностями при сортировке предметов, частично перекрывающих друг друга. Проблема в том, что один объект может мешать захвату другого, и это затрудняет работу манипулятора. Для этого исследователи разработали алгоритм на основе нейронных сетей и RGB-D сенсора, который помогает точно определить нужный объект для захвата.

Никита Белов, старший преподаватель МТУСИ, объяснил, что их метод использует нейросетевой алгоритм YOLOv8 и камеру Intel RealSense D415i для определения расстояний до объектов. Эта система выделяет контуры предметов на изображениях и вычисляет индекс Жаккара, чтобы отличить перекрывающиеся объекты. Важно, что учитывается не только расстояние, но и взаимодействие между предметами, чтобы выбрать объект с минимальным отклонением от эталонных значений.

Тестирование показало, что новый алгоритм обеспечивает высокую точность в сортировке предметов, даже когда они частично скрывают друг друга. Это позволяет роботу-манипулятору захватывать объекты без повреждения оборудования и делает процесс более эффективным. В будущем такие технологии могут значительно улучшить автоматизацию в различных производственных сферах, открывая новые возможности для робототехники.