Наука и технологии
Опубликовано 21 декабря 2024, 21:58
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Российские учёные улучшили условия переработки природного газа

Рассчитав необходимые параметры на суперкомпьютере
Физики рассчитали на суперкомпьютере оптимальные условия, которые увеличат эффективность переработки природного газа
Российские учёные улучшили условия переработки природного газа
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Российские учёные изучили взаимодействие метана и этана в широком диапазоне температур и давлений, что поможет оптимизировать переработку природного газа. Исследование проводилось специалистами МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ с использованием молекулярной динамики и суперкомпьютеров. Они смоделировали поведение смеси метана и этана, что позволило лучше понять, как эти газы ведут себя в условиях глубокого охлаждения, которые применяются для разделения газовых смесей.

Василий Писарев из ВШЭ отметил, что газ обычно охлаждают до -35–45 °C и сжимают до 34–39 атмосфер, чтобы разделить его на компоненты. Этот процесс основан на различиях в температуре кипения метана, этана и других составляющих газа. Учёные смогли просчитать, как температура и давление влияют на свойства смеси, включая поверхностное натяжение и плотность, что особенно важно для повышения эффективности разделения.

Авторы исследования подчеркнули, что их подход исключает ошибки, связанные с упрощёнными расчётами, и даёт более точные данные. Полученные результаты помогут сократить энергозатраты на переработку природного газа, а также подобрать оптимальные условия для выделения его компонентов. Эти данные будут полезны для разработки технологий, которые сделают переработку газа более экономичной и экологичной.