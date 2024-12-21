Российские учёные улучшили условия переработки природного газа

Российские учёные изучили взаимодействие метана и этана в широком диапазоне температур и давлений, что поможет оптимизировать переработку природного газа. Исследование проводилось специалистами МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ с использованием молекулярной динамики и суперкомпьютеров. Они смоделировали поведение смеси метана и этана, что позволило лучше понять, как эти газы ведут себя в условиях глубокого охлаждения, которые применяются для разделения газовых смесей.

Василий Писарев из ВШЭ отметил, что газ обычно охлаждают до -35–45 °C и сжимают до 34–39 атмосфер, чтобы разделить его на компоненты. Этот процесс основан на различиях в температуре кипения метана, этана и других составляющих газа. Учёные смогли просчитать, как температура и давление влияют на свойства смеси, включая поверхностное натяжение и плотность, что особенно важно для повышения эффективности разделения.

Авторы исследования подчеркнули, что их подход исключает ошибки, связанные с упрощёнными расчётами, и даёт более точные данные. Полученные результаты помогут сократить энергозатраты на переработку природного газа, а также подобрать оптимальные условия для выделения его компонентов. Эти данные будут полезны для разработки технологий, которые сделают переработку газа более экономичной и экологичной.