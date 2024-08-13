Российские учёные улучшили усвояемость консервантов в человеческом организме

Учёные из Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета разработали инновационную двойную эмульсию, которая увеличивает усвояемость полезных веществ в пище в два раза. Как сообщает пресс-служба университета, новаторский подход позволяет эффективно сохранять и транспортировать антиоксиданты в организм, улучшая их биодоступность.

По словам профессора Ирины Калининой, метод включает растворение антиоксидантов в растительном масле и создание многослойной эмульсии «масло-вода-масло». Эта структура обеспечивает дополнительную защиту, позволяя веществам сохранять свою активность при технологической переработке и эффективно усваиваться в пищеварительном тракте. На каждом этапе обработки смеси ультразвуком, что улучшает распределение антиоксидантов в продукте.

Новая технология упрощает процесс инкапсуляции и снижает затраты, исключая необходимость предварительного высушивания смеси. Учёные уже протестировали свою разработку на кисломолочных продуктах и хлебе, и результаты показали, что усвояемость антиоксидантов увеличивается до 80%, что в два раза больше по сравнению с неинкапсулированными компонентами.