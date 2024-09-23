Российские учёные улучшили вентиляцию в калийных шахтах

В добыче калийной руды проблема запылённости остаётся актуальной, несмотря на усилия по её снижению. Эксперты Пермского Политеха и Горного института, УрО РАН, предложили новый подход к проветриванию тупиковых выработок, который может значительно улучшить условия работы для горнорабочих. Учёные разработали комбинированную систему с преобладанием всасывающего вентилятора, что, по их мнению, должно помочь в борьбе с высокими уровнями пыли, которые в некоторых местах превышают безопасные нормы в тысячи раз.

На сегодняшний день основная часть калийной руды добывается под землёй с использованием мощного оборудования, однако это приводит к образованию большого количества пыли. Чаще всего используемые методы обеспыливания основаны на влажных способах, что не подходит для калийных рудников, так как вода растворяет горную породу и может повредить оборудование. Поэтому исследователи ищут способы пылеподавления, которые не требуют применения воды и могут эффективно распределять воздушные потоки.

Специалисты предложили новый способ проветривания, который, как они утверждают, будет более эффективным. В этом методе один вентилятор будет нагнетать чистый воздух, а другой — удалять загрязнённый. Это позволит направлять чистый воздух к рабочему пространству, а пыль будет убираться через специальный трубопровод. Как отметил Андрей Суханов из Горного института, УрО РАН, исследования показывают, что такой подход существенно снижает уровень запылённости и делает работу горнорабочих более безопасной и комфортной.