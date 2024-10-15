Российские учёные улучшили возможности электронного микроскопа

Учёные из Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), создали новый детектор, который значительно улучшает работу растрового электронного микроскопа. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки России. Теперь с помощью этого устройства исследователи смогут получать больше информации о том, что изучают.

Обычный растровый электронный микроскоп отлично показывает поверхность образца, но не может заглянуть глубже 1 микрометра. Новый детектор тормозного рентгеновского излучения добавляет эту возможность, позволяя увидеть структуру образца под поверхностью. Он работает так: электронный луч проникает в образец и останавливается, что вызывает появление тормозного рентгеновского излучения. По сути, образец начинает «светиться», что даёт возможность просвечивать его, как на флюорографии.

С помощью этой разработки учёные смогут углубить свои исследования и получать более полные данные об изучаемых объектах. Это открывает новые горизонты для научных экспериментов и анализов.