Российские учёные уменьшили необходимую площадь для работы микросхем

Учёные из Тюменского государственного университета разработали новое устройство, которое поможет лучше обрабатывать и передавать цифровую информацию. Это устройство включает в себя специальную матрицу, состоящую из мемристоров — элементов, которые могут запоминать данные, и дополнительную электрическую схему, которая отвечает за ввод и вывод информации.

Новая схема работает эффективнее, чем предыдущие версии, так как в ней аналоговых компонентов и меньше источников питания. Это означает, что для её работы нужно меньше деталей, а значит, она занимает меньше места на микросхеме. Учёные выяснили, как создать цифровую схему, которая может не только вводить и выводить информацию, но и изменять состояния мемристоров.

Разработанная схема станет основой для создания новых устройств, которые могут заменить старые системы, использующие более сложные транзисторы. Это открывает новые возможности для создания памяти и нейронных сетей, что, в свою очередь, может привести к улучшению работы компьютерной техники.