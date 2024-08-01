Российские учёные упакуют в полимеры золотые частицы для борьбы с раком

Российские учёные нашли способ улучшить лечение рака с помощью золотых наночастиц. Они выяснили, что если упаковку для этих частиц сделать из полимерных капсул, то их эффективность при лечении опухолей значительно возрастает. В таких капсулах наночастицы могут вырабатывать молекулы кислорода внутри раковых клеток, что делает терапию более результативной.

Проблема с золотыми наночастицами заключалась в том, что в биологической среде их эффективность быстро снижается. Это происходит из-за образования «белковой короны» — оболочки из белков, которая образуется на поверхности частиц и мешает их работе. Исследователи из МФТИ, Сколтеха и Университета ИТМО под руководством профессора Дмитрия Горина нашли способ обойти эту проблему.

Они уменьшили размер наночастиц до трёх нанометров и поместили их в полимерные оболочки толщиной менее микрона. В результате такие наноструктуры реже слипались и образовывали белковую корону. Это позволило существенно повысить их эффективность по сравнению с обычными золотыми наночастицами. Теперь учёные надеются, что новый метод приведёт к созданию более эффективных и безопасных методов фотодинамической терапии для борьбы с раком.