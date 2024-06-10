Российские учёные упростили извлечение внеклеточной ДНК

Новый метод обнаружения молекул ДНК, разработанный российскими учёными, вызвал интерес у медиков, биотехнологов, экологов и криминалистов. Он основан на использовании специального материала, включающего в себя пористые мембраны и белок Dsup, защищающий ДНК тихоходки от различных видов стресса.

Этот гибридный материал позволяет эффективно извлекать молекулы ДНК из растворов даже при низких их концентрациях. При этом, изменяя размер пор в мембранах, можно дополнительно сортировать молекулы по размеру.

Учёные из Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ занимаются разработкой новых модификаций и применений этого материала. Он позволяет значительно упростить и ускорить процесс извлечения ДНК из растворов, что открывает новые возможности для научных исследований и практического применения.