Российские учёные упростили получение медицинских радиоизотопов

Учёные из Курчатовского института создали метод для одновременного получения радионуклидов тербия-155 и тербия-152, которые играют важную роль в диагностике и лечении рака. Эти изотопы тербия обладают уникальными свойствами, которые позволяют их использовать как в медицинской диагностике, так и в лечении онкологических заболеваний. Их длительный период полураспада делает их особенно ценными для медицинских приложений.

Однако использование этих радионуклидов в медицине ограничено из-за недостатка ускорителей, способных создавать чистые продукты для медицинских целей. Учёные разработали метод, который позволяет одновременно производить два важных изотопа тербия — 152Tb и 155Tb. Этот метод делает радионуклиды более доступными для использования в медицинских целях, так как для их получения не требуются дорогостоящие оборудование и материалы. Более того, этот метод можно применять на многих установках средних энергий, что делает его более доступным и распространённым в медицинской практике.