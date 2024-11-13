Российские учёные упростили производство компонентов антибиотиков

Химики из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН разработали простой метод синтеза альдолей, который широко востребован в фармацевтике для создания различных лекарств, включая антибиотики. Они изменили полярность молекул-предшественников, что позволило получить более двадцати структурно разных альдолей с высокой эффективностью и практически без побочных продуктов. Как отметил руководитель проекта Алексей Сухоруков, такой метод ускоряет и упрощает получение необходимых для медицины соединений, минимизируя образование изомеров, которые обычно усложняют процесс.

Альдоли являются важными промежуточными веществами в производстве лекарств, однако их синтез долгое время был трудоёмким и не всегда эффективным. Классическая альдольная конденсация, используемая для их получения, часто сопровождается образованием ненужных изомеров, которые приходится дополнительно отделять и очищать, что требует дополнительных затрат времени и ресурсов. Чтобы обойти это, учёные подобрали субстраты с противоположной полярностью, благодаря чему удалось достичь селективного получения целевых альдолей без избыточного количества побочных соединений.

Сухоруков рассказал, что новая методика позволяет синтезировать ценные фармацевтические соединения, которые раньше было трудно получить. В будущем, по его словам, учёные планируют использовать разработанный метод для создания различных природных соединений и лекарственных препаратов, что может стать важным шагом в импортозамещении фармацевтических субстанций в России.