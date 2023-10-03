Российские учёные упростили производство противовирусных препаратов

Учёные из Уральского федерального университета разработали новый метод, который может упростить создание противовирусных препаратов и других полезных веществ. Они использовали метод окисления органических соединений с разными свойствами, такими как противовирусные и антиоксидантные. Этот метод позволяет создавать молекулы с разнообразными полезными свойствами, что может быть полезно для медицинских и других приложений.

Согласно словам Дмитрия Обыденнова, доцента кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ, учёные внедрили гидроксильные группы в органические соединения, что придаёт им разнообразные полезные характеристики. Эти молекулы могут иметь противовирусную или антиоксидантную активность и влиять на физические свойства, такие как защита от солнца.

Исследователи также провели эксперименты с использованием этого метода для создания молекул, которые могут влиять на активность вирусов. Это открытие может иметь большое значение для разработки новых лекарств и противовирусных средств.

Новый метод, разработанный учёными, легко масштабируем, прост в использовании и требует обычного пероксида водорода. Он также позволяет создавать разнообразные сложные соединения. Это открытие представляет собой значительный шаг в области химических исследований и может привести к разработке новых лекарственных препаратов и технологий.