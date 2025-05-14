Российские учёные упростили создание оптических датчиков

Химики Санкт-Петербургского государственного университета разработали технологию, которая сделает оптические датчики для анализа жидкостей доступнее и удобнее в производстве. Ионоселективные оптоды, реагирующие на концентрацию ионов в растворах изменением цвета, находят применение в экологии, медицине и промышленности. Новая методика позволяет значительно упростить процесс создания этих датчиков, сохраняя их точность и эффективность.

В основе разработки лежит использование устойчивых ионных пар, которые образуются при соединении водорастворимых красителей с гидрофобными солями. Такой подход не только снижает стоимость производства, но и даёт возможность настраивать свойства датчиков под конкретные задачи. По словам исследователей, созданные сенсоры практически не подвержены влиянию посторонних солей, что делает их эффективными в сложных средах, таких как кровь, промышленные стоки и природные воды.

Тестирование датчиков провели в Чёрном море, где они показали высокую точность даже в условиях наличия примесей. Учёные уверены, что их технология откроет новые возможности для мониторинга качества воды, анализа биологических жидкостей и других сфер, требующих точных и доступных решений.