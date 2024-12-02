Российские учёные ускорили обработку титановых сплавов

Сплавы титана давно находят применение в авиастроении, но их обработка остаётся сложной задачей из-за высокой прочности материала. Учёные Пермского Политеха сосредоточились на сплавах с ультрамелкозернистой структурой, где зерна меньше одного микрометра, что делает их прочнее и устойчивее к износу. Михаил Песин, декан механико-технологического факультета, отметил, что такие сплавы позволяют увеличить скорость обработки в полтора раза без риска повреждений поверхности.

Исследователи изучили, как скорость, глубина и подача резания влияют на качество поверхности и износ инструментов. Для этого они протестировали восемь режимов обработки и нашли оптимальные параметры. Было выявлено, что высокая скорость резания уменьшает шероховатость поверхности, тогда как для стандартных крупнозернистых сплавов этот подход неприменим. Политехники подчёркивают, что структура материала остаётся стабильной даже при повышенных скоростях.

Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что ультрамелкозернистый титан снижает вибрации и шум на 15-20%, а также требует меньше энергии для резания. Эти свойства делают материал особенно перспективным для современных авиационных двигателей, таких как ПД14 и ПД35. Учёные уверены, что предложенные методы не только ускорят обработку, но и продлят срок службы инструментов.