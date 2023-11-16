Российские учёные ускорили определение конкретного штамма коронавируса

Учёные из Московского университета создали молекулу ДНК, называемую аптамером, которая поможет быстрее выявлять определённые штаммы коронавируса в организме с использованием новых тестов. Эти аптамеры подобны антителам и способны связываться с конкретными частями вируса. Исследователи разработали метод, который позволяет определить последовательность нуклеотидов в аптамере, чтобы он мог связываться с конкретным штаммом вируса SARS-CoV-2.

В исследовании использовали методы нанопорового секвенирования, которые обычно применяются для анализа длинных последовательностей нуклеотидов, в то время как аптамеры являются короткими фрагментами. Учёные нашли способ объединения этих участков в длинные и разработали метод обработки данных, учитывающий особенности аптамеров. Этот подход позволяет быстро выявлять конкретные штаммы вируса и может быть использован в биоаналитических тестах нового поколения.