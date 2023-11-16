Российские учёные ускорили определение конкретного штамма коронавируса

Российские учёные ускорили определение конкретного штамма коронавирусаДля улучшения возможностей своевременного лечения
Российские учёные придумали, как использовать короткие молекулы ДНК для быстрого определения конкретного штамма коронавируса
Учёные из Московского университета создали молекулу ДНК, называемую аптамером, которая поможет быстрее выявлять определённые штаммы коронавируса в организме с использованием новых тестов. Эти аптамеры подобны антителам и способны связываться с конкретными частями вируса. Исследователи разработали метод, который позволяет определить последовательность нуклеотидов в аптамере, чтобы он мог связываться с конкретным штаммом вируса SARS-CoV-2.
В исследовании использовали методы нанопорового секвенирования, которые обычно применяются для анализа длинных последовательностей нуклеотидов, в то время как аптамеры являются короткими фрагментами. Учёные нашли способ объединения этих участков в длинные и разработали метод обработки данных, учитывающий особенности аптамеров. Этот подход позволяет быстро выявлять конкретные штаммы вируса и может быть использован в биоаналитических тестах нового поколения.